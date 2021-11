Non solo Genshin Impact: miHoYo al lavoro su uno sparatutto open world

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'espansione di miHoYo , il team di sviluppo di Genshin Impact i cui annunci di lavoro lasciano emergere le informazioni sull'imminente apertura di una sede occidentale.

Come riportato dal sempre ben informato Daniel Ahmad, le intenzioni di miHoYo sono quelle di aprire una sede a Montreal, in Canada. La succursale dell'azienda vanterà circa 100 dipendenti che si occuperanno di ricerca e sviluppo, contribuendo alla creazione del prossimo grande progetto della software house. Dalla descrizione pubblicata dalla stessa miHoYo, si tratterebbe di un altro open world tripla A, questa volta però ambientato in un mondo paranormale e con meccaniche di gameplay completamene diverse, dal momento che in questo caso ci troviamo di fronte ad uno shooter (probabilmente in terza persona, per favorire le meccaniche gacha).

Purtroppo non emergono altri dettagli sul gioco, che è solo uno dei tanti in lavorazione presso il team orientale sebbene possa trattarsi di quello più ambizioso e con il potenziale per diventare la prossima grande hit della software house.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i nuovi codici per ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact. Avete già dato uno sguardo al cosplay di Beidou da Genshin Impact ad opera di Venor Nihil?