Non avete mai giocato con Final Fantasy VII? Potete comunque apprezzare Crisis Core

Mettiamo caso che in oltre 25 anni non vi siate mai avvicinati all'universo di Final Fantasy VII, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion però vi ha incuriosito... ma è possibile giocarci anche senza conoscere gli avvenimenti narrati in FFVII? Lo abbiamo chiesto direttamente a Nomura.

Nella nostra intervista esclusiva a Tetsuya Nomura si è parlato anche di questo aspetto, ovvero se sia necessario o meno conoscere il mondo di Final Fantasy VII per apprezzare Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. La risposta?

"Penso che gli direi di giocare innanzitutto l'originale Final Fantasy VII, ma la verità è che entrambi sono ottimi punti di partenza. Chi non ha giocato Final Fantasy VII Remake può scoprire la storia sin dal principio attraverso Crisis Core. In caso contrario, il prequel rimane comunque un titolo autonomo: avendo una storia a sé stante, può essere goduto appieno anche da solo. Sarebbe fantastico se la gente giocasse Crisis Core tra Final Fantasy VII Remake e Rebirth, ma come dicevo sta davvero a voi scegliere da dove cominciare."

In altre parole quindi Nomura ribadisce come il prequel sia comunque autonomo rispetto a Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remake, interessante il consiglio finale, ovvero quello di giocare Crisis Core Reunion dopo Final Fantasy VII Remake ma prima di Final Fantasy VII Rebirth.