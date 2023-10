Non solo God of War: che giochi ha fatto Sony Santa Monica?

Il nome Santa Monica Studio è da sempre associato a God of War, ma lo studio californiano ha sviluppato anche altri videogiochi per le console PlayStation. Fondato nel 1999, il team ha sviluppato 15 videogiochi, ecco l'elenco completo.

Il primo gioco sviluppato a firma Santa Monica Studio è Kinetica 2001 per PlayStation 2, a seguire nel 2005 arriva il primo God of War, successo che ribalterà definitivamente le sorti del team, legando per sempre il nome Sony Santa Monica a quello di Kratos.

Nel 2007 si prosegue con l'acclamato God of War 2 (il punto più alto mai raggiunto da PlayStation 2?) e con lo sfortunato Warhawk per PS3. Gli anni successivi sono dedicati interamente a God of War con la sola parentesi Twisted Metal nel 2012.

Giochi Sony Santa Monica

Kinetica 2001 PlayStation 2

God of War 2005 PlayStation 2

God of War 2 2007 PlayStation 2

Warhawk 2007 PlayStation 3

God of War Chains of Olympus 2008 PSP (Supervisione)

God of War Collection 2009 PlayStation 3

God of War 3 2010 PlayStation 3

God of War Ghost of Sparta 2010 PSP (Supervisione)

God of War Collection 3 2011 PlayStation 3 (Supervisione)

Twisted Metal 2012 PlayStation 3

God of War Saga Collection 2012 PlayStation 3

God of War Ascension 2013 PlayStation 3

God of War 3 Remastered 2015 PlayStation 4

God of War 2018 PlayStation 4, PC

God of War Ragnarök 2022 PlayStation 4, PlayStation 5

E per il futuro? Sony Santa Monica sta lavorando ad un gioco segreto , si parla di un gioco ad ambientazione Sci-Fi ma non è chiaro se questo concept sia ancora in essere o se sia cambiato in corsa. E si parla anche di un DLC di God of War Ragnarok in sviluppo ... sarà vero?