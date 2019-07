Non solo Goku: anche Vegeta, Piccolo e Gohan saranno giocabili in Dragon Ball Z Kakarot

L'ultimo numero di V-Jump ha rivelato alcune interessanti novità su Dragon Ball Z Kakarot, il nuovo attesissimo action RPG dedicato alla celebre opera di Akira Toriyama in arrivo nei primi mesi del 2020: Goku non sarà l'unico personaggio giocabile del videogame.

Come svelato dal magazine, anche Vegeta, Piccolo e Gohan appariranno come personaggi di supporto, ma potranno anche essere controllati dal giocatore. Vegeta in particolare può essere usato a partire dal Pianeta Namek.

Chiaotzu, Tien Shinhan, Krillin e Yamcha invece saranno presenti unicamente come aiutanti del protagonista: il giocatore potrà impartire dei comandi e loro risponderanno agli input o eseguiranno delle azioni a loro volta. Saranno anche in grado di aiutare in battaglia e proteggere dagli attacchi nemici.

Una caratteristica già nota del gioco è che le statistiche del personaggio aumenteranno sia con l'esperienza accumulata in battaglia, sia mangiando cibo. Ultima novità svelata dal magazine è la presenza di alcuni personaggi robot dal look piratesco che sarà possibile incontrare in una base in fondo al mare.

Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Dragon Ball Z Kakarot e agli ultimi screenshot di Dragon Ball Z Kakarot, che rappresentano l'annientamento di Radish. Che ne pensate? Cosa vi attendete dall'action RPG di Cyber Connect 2?