Non solo Gollum: cinque giochi del Signore degli Anelli in arrivo quest'anno

Dallo scorso autunno, Il Signore degli Anelli è di proprietà di Embracer Group, la holding europea possiede ora i diritti del franchise e ha tutta l'intenzione di farli fruttare, anche per quanto riguarda le produzioni videoludiche, con cinque giochi in arrivo entro dodici mesi, niente male vero?

Embracer Group ha 19 giochi AAA in uscita entro il 2026, ma non solo, perché la compagnia ha confermato che durante il prossimo anno fiscale (dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024) verranno lanciati sul mercato cinque nuovi giochi de Il Signore degli Anelli, tutti in sviluppo presso studi esterni.

Il primo di questi è ovviamente The Lord of the Rings Gollum, in sviluppo negli studi di Daedalic e pubblicato da Nacon, gli altri quattro titoli non sono noti ma potrebbe trattarsi di produzioni mobile, free to play per smartphone e tablet, browser gam o comunque giochi minori e non necessariamente AA e AAA per PC e console.

Il Signore degli Anelli Gollum tornerà a farsi vedere a marzo durante l'evento Nacon Connect e probabilmente in questa occasione verrà rivelata la data di uscita del gioco, più volte rimandato e attualmente privo di una finestra di lancio, il debutto sembra in ogni caso previsto entro marzo 2024.