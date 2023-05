Non solo Gollum: Daedalic lavora ad un altro gioco del Signore degli Anelli

Come abbiamo visto, The Lord of the Rings Gollum non è stato ben accolto dalla critica ed anche i giocatori sono rimasti insoddisfatti dalla nuova avventura basata sull'opera di J.R.R. Tolkien. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Daedalic Entertainment vuole continuare a puntare sulla Terra di Mezzo per la sua prossima produzione

Come riportato dalla testata giornalistica Games Wirtschaft, il team dietro The Lord of the Rings Gollum avrebbe già in cantiere un altro gioco incentrato su Il Signore degli Anelli, con il governo tedesco che avrebbe stanziato oltre 2 milioni di euro per finanziare il progetto, soldi non utilizzati per lo sviluppo dell'opera pubblicata lo scorso 25 maggio.

A quanto pare, inoltre, tali fondi sarebbero stati versati già nel giugno del 2022 e, sebbene non è detto che i lavori su questo secondo progetto siano partiti nello stesso periodo, è molto probabile che lo sviluppo già già ben avviato: si parla infatti di una possibile uscita già ad agosto 2024, al netto di ritardi o imprevisti. Per quanto riguarda invece la natura del gioco, il prossimo The Lord of the Rings di Daedalic Entertainment dovrebbe essere un Action/Adventure incentrato su una storia inedita, con il giocatore che potrà influenzare il mondo di gioco che lo circonda attraverso le sue azioni.

In attesa di vedere quest'altro progetto in azione, diversi sviluppatori hanno difeso The Lord of the Rings Gollum mostrando solidarietà ai colleghi di Daedalic dopo l'accoglienza negativa riservata all'opera.