Non solo Gotham Knights e Suicide Squad: Warner Bros vuole più giochi a tema DC Comics?

Come ormai ben saprete, tra i titoli in sviluppo presso Warner Bros ne troviamo due dedicati ai supereroi della scuderia DC Comics, ovvero Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League. Sembrerebbe però che il colosso dell'intrattenimento non sia soddisfatto del quantitativo di videogiochi legati al mondo dei fumetti.

Stando ad un recente report di Variety, infatti, ai vertici dell'azienda non sarebbero felici dello scarso utilizzo delle licenze DC Comics in ambito videoludico, soprattutto se consideriamo il notevole quantitativo di giochi prodotti negli scorsi anni. Dopo la pubblicazione dei tre capitoli della serie Batman Arkham e relativi spin-off. dei due Injustice ad oper adel creatore di Mortal Kombat, dei videogiochi facenti parte della serie LEGO e di quelli Telltale, è iniziato un lungo periodo d'assenza dalle scene per questo tipo di produzioni.

Purtroppo non è chiaro quale sia il piano di Warner Bros per ridare vita ai videogiochi a base di supereroi, ma è probabile che tra i personaggi papabili per un titolo vi sia proprio Superman, eroe da anni al centro delle fantasie dei videogiocatori di tutto il mondo.

A tal proposito, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa un modder ha trasformato la demo di Matrix Awakens in un gioco di Superman fotorealistico. Per chi non lo sapesse, inoltre, Suicide Squad Kill the Justice League è stato ufficialmente rinviato al 2023.