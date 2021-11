Non solo Gotham Knights: WB Montreal potrebbe avere un altro gioco in sviluppo

Gotham Knights, action RPG incentrato sulla bat-famiglia composta da Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso, potrebbe non essere l'unico progetto attualmente in lavorazione presso gli studi di Warner Bros. Montreal.

A giudicare dal profilo LinkedIn della Senior Artist Megan Berry, parrebbe esserci dell'altro in sviluppo presso gli studi canadesi della software house. La Berry si è infatti dichiarata Co-Fondatrice e Art Director di un misterioso progetto non ancora annunciato in aggiunta al già noto Gotham Knights. L'artista avrebbe lavorato ai pilastri del gameplay, alla progettazione delle funzionalità, alla messa a punto dell'infrastruttura in collaborazione con la produzione (direzione artistica, Trello, JIRA), e alla lavorazione di una demo - non è chiaro se giocabile o semplicemente visiva - con un team remoto.

Il curriculum presenta anche un altro dettaglio chiave: presenta una data di fine. L'artista ha lavorato sul progetto in questione dalla sua nascita, fissata nel settembre del 2019, fino al giugno del 2021. Sono quindi tre le possibilità: 1) la Berry potrebbe aver lasciato il progetto per mettersi al lavoro su qualcos'altro; 2) Il gioco potrebbe aver subito la cancellazione; 3) Potrebbe essere stato messo in pausa fino alla fine dei lavori su Gotham Knights, attualmente previsto nel corso del 2022 seppur inizialmente annunciato per il 2021.

Restiamo in attesa di nuove informazioni, intanto per dovere di completezza facciamo notare che Warner Bros. Montreal sta assumendo nuove figure lavorative già da qualche tempo. La competenze richieste hanno spinto qualcuno ad associare il nome dello studio ad un nuovo progetto di Superman.