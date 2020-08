Non solo GTA 5: il publisher promette altri giochi in versione PS5 e Xbox Series X

Si avvicina inesorabile il lancio delle console di prossima generazione e i publisher attivi nel mercato videoludico si preparano ad affrontare la transizione.

Tra questi troviamo anche Take-Two, vero e proprio colosso del settore, che include tra i suoi team sussidiari nientemeno che Rockstar Games, autrice della serie GTA e dell'acclamato Red Dead Redemption 2. Nel corso dell'evento Sony tenutosi a giugno, la compagnia ha confermato l'arrivo di GTA 5 su PlayStation 5 nel 2021, con questa nuova versione del gioco che includerà diverse migliorie rispetto all'originale. In seguito a questo annuncio, comprensibilmente, molti si sono chiesti se un simile trattamento verrà riservato anche ad altre produzioni.

Il tema dell'arrivo di giochi già presenti sul mercato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X è stato affrontato dal CEO Strauss Zelnick durante l'ultimo meeting finanziario. Durante una sessione di Q&A, il dirigente ha risposto con queste parole all'interrogativo di un investitore: "Per quanto riguarda la sua domanda riguardante altri titoli già usciti destinati ad arrivare su next-gen, noi lasciamo sempre questo tipo di annunci ai nostri team, ma sono certo che ce ne saranno di ulteriori in futuro".



Nessun altro dettaglio o indizio è stato diffuso da Zelnick: per scoprire l'identità di questi titoli sarà dunque necessario attendere conferme. Comprensibilmente, tuttavia, lo sguardo di molti osservatori si è volto in direzione dell'acclamato Red Dead Redemption 2: sareste felici di un suo arrivo su PS5 e Xbox Series X?