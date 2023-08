Non solo GTA 6! Bully 2 e 3 spuntano nel CV di un ex Rockstar Games

Un avvistamento realizzato su LinkedIn apre la strada a interessanti ricostruzioni del dietro le quinte di Rockstar Games, che - stando a un ex dipendente - avrebbe iniziato lo sviluppo di GTA VI già da otto anni.

A segnalarlo alla community è la redazione di ComicBook, che ha però deciso di oscurare i dati personali del professionista. Pur non sapendo il nome dell'ex dipendente Rockstar Games, sappiamo che quest'ultimo ha lavorato presso la software house per lungo tempo, nel campo del video editing. Tra i titoli ai quali quest'ultimo ha collaborato spiccano - oltre al già citato Grand Theft Auto VI - Red Dead Redemption II, GTA V, Max Payne 3, Agent, Red Dead Redemption e la relativa espansione Red Dead Redemption: Undead Nightmare, ma non solo.

L'ex Rockstar Games afferma infatti di aver rivestito anche il ruolo di Lead Video Editor per Bully 2 e Bully 3. L'incarico risulta datato 2008: una circostanza che pare alimentare ulteriormente le ipotesi di cancellazione dello sviluppo di Bully 2 da parte della software house. Lo stesso professionista riporta nel proprio profilo LinkedIn che alcuni dei progetti ai quali ha lavorato "potrebbero non vedere mai la luce", mentre altri "usciranno presto".



Molto richiesto da parte del pubblico, Bully 2 sarebbe ancora in programma secondo Tom Henderson, ma da Rockstar Games non è mai giunta alcuna conferma ufficiale.