Non solo GTA 6, anche Diablo 4 colpito dai leak: 40 minuti di gameplay finiscono in rete

Dopo un weekend travolto dai clamorosi leak di Gran Theft Auto VI, anche Activision Blizzard si vede colpita da fughe di notizie e di materiale video riservato.

Protagonista della vicenda è l'attesissimo Diablo IV, con la produzione che torna a mostrarsi in una serie di video leak. Tra le maglie della rete, hanno in particolare debuttato oltre 40 minuti di gameplay, presumibilmente tratti da una sessione di Beta condotta internamente alla software house. Approdati rapidamente sui lidi di Reddit, i filmati hanno ormai trovato una diffusione capillare e risultano facilmente reperibili dal grande pubblico.

A distanza di poche settimane dai leak legati alle sessioni di motion capture di Diablo IV, il ritorno di Lilith è dunque nuovamente nell'occhio di un indesiderato ciclone mediatico. Nel frattempo, la data di uscita del titolo resta ignota, con Activision Blizzard che non ha ancora voluto alzare il sipario sulle tempistiche previste per il lancio di Diablo IV. Diversi rumor riferiscono dell'arrivo di possibili novità in occasione dei The Game Awards 2022, ma per ora non vi è nulla di confermato all'orizzonte.



In attesa di maggiori dettagli, non resta che ricordare che gli ultimi aggiornamenti ufficiali sono legati alla conferma del ritorno del Negromante in Diablo IV.