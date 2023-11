Non solo GTA, anche Red Dead Redemption 2 va alla grande: 57 milioni di copie vendute

Oltre ad aver svelato gli incredibili numeri di Grand Theft Auto 5, questa sera Rockstar Games e Take-Two hanno parlato anche di Red Dead Redemption 2, che si difende molto bene.

Stando a quanto dichiarato nel corso dell'ultimo report finanziario, durante il Q4 dell'ultimo anno sono state vendute 2 milioni di copie di Red Dead Redemption 2. Il contributo relativo agli ultimi quattro mesi fa sì che il gioco Rockstar Games superi il traguardo delle 57 milioni di copie vendute.

Anche in questo caso, si tratta di un risultato notevole, soprattutto se si considera che la serie ambientata nel selvaggio west non gode della stessa popolarità di GTA. Per quello che riguarda invece le vendite complessive della serie, Red Dead Redemption è a 81 milioni di copie vendute e, come si può facilmente intuire, il contributo del secondo capitolo a questa cifra è davvero importante.

Take-Two ha inoltre dichiarato che Red Dead Redemption 2 ha occupato la seconda posizione della classifica dei best-seller negli Stati Uniti per gli ultimi cinque anni.

In attesa di scoprire se in futuro vedremo mai una versione del gioco per console di ultima generazione, che spingerebbe ulteriormente le vendite, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno spettacolare video che mostra la versione PC di RDR2 a 8K con Ray Tracing.