Non solo Hellblade 2: anche Clockwork Revolution è stato valutato 18+ in Australia

Nelle scorse ore l'ente australiano per la classificazione dei videogiochi ha valutato Senua's Saga Hellblade 2, adesso emergono anche le valutazioni per altri due giochi Xbox Gaming, ovvero Clockwork Revolution di inXile e South of Midnight di Compulsion Games.

Purtroppo le schede di valutazione non ci forniscono informazioni o dettagli particolari di alcun tipo, le uniche notizie sono la presentazione di un rating +18 per Clockwork Revolution mentre South of Midnight è stato valutato con la classifica PG, cosa che lo rende adatto ai minori ma solo se supervisionati da un adulto. Anche Senua's Saga Hellblade 2 ha ottenuto il rating 18+ in Australia, per la presenza di scene brutali e di un alto tasso di violenza.

Clockwork Revolution è stato annunciato a giugno 2023 come esclusiva dell'ecosistema Xbox, il gioco è in sviluppo negli studi di inXile tuttavia non ci sono informazioni riguardo la data di uscita o la finestra di lancio. Difficilmente lo vedremo nel 2024, sperare non costa nulla, anche se il prossimo anno dovrebbe vedere già i lanci di Avowed e Senua's Saga Hellblade 2, due esclusive Xbox di grande peso.

Clockwork Revolution è troppo simile a BioShock Infinite? Microsoft dice di no e sottolinea come "qualsiasi similitudine tra i due giochi non sia intenzionale."