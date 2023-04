Non solo Hellblade 2: tre giochi in Unreal Engine 5 con grafica super da tenere d'occhio

Tra il 2021 e il 2022 di giochi in Unreal Engine 5 ne sono stati annunciati moltissimi, alcuni già usciti mentre altri (la maggior parte) devono ancora vedere la luce sul mercato. Noi ne abbiamo selezionati tre (più uno bonus) da tenere assolutamente d'occhio.

Senua's Saga Hellblade 2

Non potevamo non iniziare con Senua's Saga Hellblade 2, il sequel di Hellblade Senua's Sacrifice, acclamato gioco di Ninja Theory. Questo seguito è stato il primo gioco annunciato per Xbox Series X nel 2019 ma da allora si sono perse completamente le tracce del progetto, lo studio ha continuato a pubblicare teaser di Hellblade 2 in Unreal Engine 5 per mostrare le potenzialità dell'engine ma noi non vediamo l'ora di vederlo in azione.

Black Myth WuKong

Altro gioco piuttosto celebre, Black Myth WuKong è stato mostrato più volte dagli sviluppatori e abbiamo visto decine di minuti di gameplay. Un gioco d'azione e avventura ispirato a Journey to the West (Viaggio in Occidente), il romanzo che ha ispirato anche la saga di Dragon Ball. Quando esce? Black Myth WuKong arriva nell'estate 2024 e noi speriamo di poter provare presto una demo.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Atteso per il 2022 e poi rimandato, il gioco di GSC dovrebbe arrivare alla fine del 2023 anche se non ci sono ancora certezze a riguardo dal momento che lo studio ucraino ha avuto non poche difficoltà a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina lo scorso anno. S.T.A.L.K.E.R. 2 ha tutte le carte in regola per impressionare il pubblico e chissà che il gioco non possa essere uno dei protagonisti degli eventi estivi, come la Summer Game Fest o Xbox Showcase di Microsoft.

Bonus: Project M

Project M è un thriller coreano ispirato ai giochi di Quantic Dream come Detroit Become Human e Heavy Rain, un progetto particolarmente ambizioso targato NCSoft, che si è già distinto per un comparto tecnico di assoluto spessore. Volete saperne di più? Ecco la nostra anteprima di Project M.