Non solo Hogwarts Legacy: arriva la scuola di magia di Songs of Glimmerick

L'attesa per poter scoprire tutti i segreti di Hogwarts Legacy sarà ancora piuttosto lunga, mentre a stuzzicare la curiosità degli appassionati del maghetto inglese giunge ora anche Songs of Glimmerick.

Sviluppato da Eastshades Studios, il titolo pone infatti i giocatori nei panni di uno studente o una studentessa impegnata nella frequentazione di una scuola di magia e stregoneria. Non stiamo ovviamente parlando di Hogwarts, ma di un'università celata tra le fronde di uno scenario boscoso. Qui, il nostro alter-ego potrà apprendere i segreti di incantesimi che richiedono di ricorrere alla musica per poter essere lanciati correttamente. Armati di flauto e di un libro di canzoni, si dovranno frequentare le lezioni e prendere parte alle attività dei club dell'istituto magico.



Tra festival e studio, Songs of Glimmerick si struttura in un RPG, arricchito da una sfumatura gestionale. All'interno del gioco, gli apprendisti stregoni potranno infatti coltivare uno speciale giardino incantato, che riveste il ruolo di orto universitario. Non mancano poi missioni speciali, la possibilità di stringere amicizie con i compagni di scuola e molto altro ancora. Al momento, è già possibile aggiungere Songs of Gimmerick alla propria Wishlist su Steam.

Manca una data di lancio precisa per il titolo, ma il team di sviluppo ha confermato di avere l'obiettivo di pubblicare Song of Glimmerick nel corso del 2023. Tra le piattaforme supportate, figura ad oggi esclusivamente il PC, con pubblicazione via Steam.