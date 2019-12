Non solo Horizon e Death Stranding: Sony vuole aprirsi sempre di più al mercato PC?

Dopo aver ipotizzato a inizio anno la pubblicazione di Death Stranding su Windows e aver parlato del probabile prossimo arrivo di Horizon Zero Dawn su PC, il giornalista russo Anton Logvinov afferma ora di essere a conoscenza di nuovi piani riguardo il supporto PC da parte di Sony.

Logvinov afferma di aver parlato con vari sviluppatori al lavoro su progetti per PlayStation 5, a questi ultimi Sony avrebbe chiesto "di tenere in mente anche la versione PC", frase che farebbe pensare alla volontà della compagnia di aprirsi sempre di più al mercato del gaming su PC. Che l'obiettivo possa essere quello di far uscire i giochi first party (o le esclusive in generale?) prima su PS5 e in seguito su Windows, come accaduto per Death Stranding?

Anton Logvinov riporta le testimonianze di non meglio specificati sviluppatori, c'è da dire inoltre che le sue parole potrebbero essere state fraintese a causa della difficoltà di tradurre correttamente dal russo all'inglese e non è escluso che la frase in questione possa far parte di un discorso più ampio.

Per il momento l'unica certezza è che Death Stranding uscirà su PC durante l'estate 2020, pubblicato da 505 Games, mentre nulla è stato rivelato su Horizon Zero Dawn, anche se lo stesso Logvinov definisce l'annuncio come imminente.