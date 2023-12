Non solo Ichiban: Like a Dragon infinite Wealth è pieno di nuovi e vecchi personaggi

Con una carrellata di nuovi trailer, SEGA e il team di sviluppo di Ryu Ga Gotoku Studio hanno presentato tutti i personaggi di Like a Dragon Infinite Wealth. In uno scenario giapponese e hawaiano, la serie tornerà sui nostri schermi a gennaio con un gioco prequel di Like a Dragon.

Oltre al protagonista Ichiban Kasuga, Like a Dragon Infinite Wealth si arricchisce con la presenza nel cast di Eric Tomizawa, Kitose Fujinomiya, Yu Nanba, Koichi Adachi, Saaeko Mukoda, Seonhee, Joongi Han, Tianyoiou Zhao, Eiji Mitamura, Masataka Ebina, Jo Sawashiro e Yutaka Yamai.



Gli sviluppatori hanno promesso che la mappa di Infinite Wealth sarà davvero enorme e ricca di nuovi contenuti, e non manca la possibilità di prendere parte a una vasta varietà di missioni secondarie, minigiochi e altre attività come la possibilità di giocare con i classici arcade SpikeOut, SEGA Bass Fishing e Virtua Fighter 3tb, per la gioia degli amanti dei vecchi giochi della casa giapponese.

Con l'uscita prevista per il 24 gennaio 2024 su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, Infinite Wealth riproporrà un'avventura caratterizzata dai classici toni frizzanti e dinamici di un combat system ben bilanciato. Recentemente abbiamo avuto modo di provare una demo di Like A Dragon Infinite Wealth scoprendo un titolo sicuramente da tenere d'occhio, per quanto profondamente diverso nell'aspetto dalla classica iconografia di Yakuza/Like A Dragon.