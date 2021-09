Non solo Indiana Jones: MachineGames al lavoro anche su Wolfenstein 3?

Sappiamo che MachineGames sta lavorando al nuovo gioco di Indiana Jones annunciato a inizio anno, tuttavia lo studio di proprietà di Bethesda (e quindi, di Microsoft) sembra essere impegnato anche su un progetto segreto non ancora svelato.

A rivelarlo è il profilo LinkedIn del Lead Designer Teemu Kivikangas, che tra i suoi lavori recenti segnala proprio "Lead Designer di MachineGames per un progetto non annunciato", al momento quindi si tratta di un gioco misterioso che non conosciamo.

C'è da dire che pensando a MachineGames viene subito in mente il franchise di Wolfenstein con riferimento a Wolfenstein 3 o un gioco ambientato nello stesso universo, qualche mese fa si è parlato di MachineGames al lavoro su un gioco AAA multiplayer e molti hanno associato questo progetto al prossimo episodio di Wolfenstein.

E' certamente probabile che lo studio stia continuando i lavori sulla IP di Wolfenstein che tanto successo ha riscosso in questi anni, così come non è da escludere che il team sia impegnato su qualcosa di completamente nuovo e in alcun modo legato alla celebre serie. L'unica certezza al momento è che MachineGames sta sviluppando almeno due giochi, Indiana Jones e un progetto misterioso del quale non sappiamo assolutamente nulla. Speriamo di avere maggiori dettagli in merito nel corso del 2022.