Non solo Iron Man: EA annuncia un gioco di Black Panther sviluppato da Cliffhanger Games

Dopo l'annuncio di Iron Man sviluppato da EA Motive, Electronic Arts sembra averci preso gusto con i supereroi Marvel: il publisher ha annunciato la fondazione di Cliffhanger Games, nuovo studio attualmente al lavoro su un gioco single player dedicato a Black Panther.

Il progetto viene descritto come un gioco "single-player action-adventure" basato su Black Panther, il celebre personaggio Marvel che festeggia proprio a luglio il sui cinquantasettesimo anniversario dal debutto nel mondo dei fumetti.

Cliffhanger Games è una nuova realtà fondata da Electronic Arts a Seattle per lavorare su grandi esperienze AAA, il primo progetto è proprio il gioco di Black Panther realizzato in collaborazione con Marvel Games. Il gioco sarà un action adventure single player in terza persona, l'obiettivo dello studio (guidato da Kevin Stephens, ex Monolith Productions) è quello di offrire ai giocatori una "autentica esperienza in stile Black Panther" con focus sulla storia, la narrazione e l'esplorazione.

Lo scorso anno in occasione dell'annuncio di Marvel's Iron-Man, EA e Marvel avevano anticipato l'arrivo di nuovi giochi come risultato di una partnership a lungo termine, il secondo frutto di questa collaborazione sarà dunque proprio Marvel's Black Panther, al momento il publisher ha diffuso un artwork promozionale mentre non ci sono notizie riguardo la finestra di lancio e le piattaforme di riferimento.