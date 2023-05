Non solo Jedi Survivor: in arrivo un RTS a tema Star Wars da un grosso studio?

Sono trascorsi solo pochi giorni dall'approdo sugli scaffali di Star Wars Jedi Survivor, ma sui social si parla già del prossimo progetto videoludico dedicato a Guerre Stellari.

A scatenare i fan è stato un post su Twitter di Andy Robinson, noto giornalista del portale VideoGamesChronicle: l'uomo ha risposto ad un utente che ricordava i vecchi strategici ambientati nell'universo creato da George Lucas, affermando che non manca poi molto all'annuncio di un grosso progetto di questo tipo. Stando alle parole di Robinson, sembrerebbe che sia in sviluppo uno strategico in tempo reale presso una software house 'grossa', sebbene non vi siano riferimenti specifici allo studio in questione.

Come si può facilmente intuire, molti pensano si tratti di Creative Assembly, gli sviluppatori storici di Total War che già in passato hanno creato titoli dedicati a brand famosi come Warhammer. Il problema è che il team in questione è specializzato nelle produzioni per PC ed è improbabile che Disney voglia realizzare un prodotto esclusivo per una piattaforma. In ogni caso, è impossibile avere certezze al momento ed è probabile che per saperne di più dovremo attendere almeno gli eventi estivi.

In attesa del reveal o di una conferma dell'esistenza del progetto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Star Wars Jedi Survivor.