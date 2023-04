Non solo Jedi Survivor: i giochi di Star Wars da riscoprire assolutamente

Si è ormai perso il conto di quanti giochi di Star Wars esistono. L'iconico franchise nato dalla mente di George Lucas affonda le sue radici videoludiche già nei primi anni '80, e si prepara a proseguire con ancora più vigore grazie all'esordio di Star Wars Jedi Survivor.

La nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor conferma che la nuova opera targata Electronic Arts e Respawn Entertainment è di elevata caratura e pronta a regalare grande coinvolgimento a tutti i fan di Star Wars. Ma se ne volete ancora di più, vi consigliamo anche tre giochi di Star Wars meritevoli di essere riscoperti quanto prima.

Star Wars The Force Unleashed

Noto anche come Star Wars Il Potere della Forza in Italia, The Force Unleashed aveva diversi tratti in comune con l'attuale serie con protagonista Cal Kestis. L'Action/Adventure sviluppato da LucasArts ci metteva nei panni dell'Apprendista segreto di Darth Vader, potentissimo nella Forza e con abilità fuori parametro con la spada laser. Seppur non impeccabile, era un gioco di pura azione piuttosto coinvolgente e dal ritmo ben sostenuto, perfetto dunque per essere ripreso in mano dopo aver consumato adeguatamente Jedi Survivor. E se il primo episodio vi ha convinto e ne volete ancora di più, buttate un occhio anche su Star Wars The Force Unleashed II.

Star Wars Knights of the Old Republic

Ancora oggi considerato uno dei migliori giochi a tema Star Wars mai realizzati, l'RPG sviluppato originariamente da BioWare appassionò critica e pubblico grazie ad una storia coinvolgente e ricca di colpi di scena, meccaniche ruolistiche intriganti ed una grande profondità nella scrittura dei dialoghi e nella caratterizzazione degli scenari di gioco. Il titolo risale al 2003, ma se volete giocarlo su console e non avete modo di recuperare una Xbox, negli ultimi anni è arrivata una Remastered per Nintendo Switch che lo rende molto più facile da reperire e, dunque, da riscoprire in tutta la sua gloria.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Dal passato si passa all'attualità. La Saga degli Skywalker è uscito nel 2022, ma si può considerare come l'apice dei giochi LEGO dedicati a Star Wars. Ricchissimo di contenuti, con grandi scenari liberamente esplorabili ed un quantitativo sconfinato di personaggi giocabili, l'opera targata Traveller's Tales ha saputo stupire per la sua giocabilità immediata ed i toni umoristici e scanzonati con cui ha reinterpretato i nove film principali della serie cinematografica, ricordandoci ancora una volta quanto sono belli gli Jedi anche sotto forma di mattonici.