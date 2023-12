Non solo Jet Set Radio, Crazy Taxi e Shinobi: SEGA farà rivivere tante altre IP storiche

Tra i numerosi annunci di peso avvenuti durante i The Game Awards 2023 c'è stato spazio anche per il ritorno di 5 serie storiche di SEGA attraverso nuovi progetti che verranno pubblicati nei prossimi anni. Ma la compagnia nipponica non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi qui.

Oltre a nuovi esponenti di Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi, Streets of Rage e Golden Axe, SEGA intende far rivivere molte altre sue serie storiche assenti dalle scene da molto tempo. A confermarlo è Shuji Utsumi, CEO di SEGA of America nonché co-chief operating officer di SEGA: "Stiamo scavando nella nostra storia e reinterpretando diversi franchise storici per offrirli ad un pubblico ancora più ampio sparso per il mondo. E quanto già annunciato è solo l'inizio della nostra iniziativa", spiega Utsumi.

Il CEO conclude dicendo che "la nostra ambizione è creare grandi giochi con personaggi e mondi memorabili, e speriamo che fan di tutte le età si interessino ai nostri progetti futuri che pubblicheremo nel corso dei prossimi anni". A tal proposito SEGA sta valutando anche il ritorno di Virtua Fighter e sta già pensando a nuove idee per rendere i combattimenti della serie ancora più drammatici. A questo punto un Virtua Fighter 6 potrebbe per davvero diventare realtà prima o poi.