Non è ai livelli di Pokémon GO, ma anche Masters sta guadagnando un bel po' di denaro

Sebra che The Pokémon Company abbia trovato una nuova gallina dalle uova d'oro. In appena una settimana di disponibilità su iOS e Android, Pokémon Masters è stato scaricato più di 10 milioni di volte. Ancor più impressionanti sono i dati relativi ai guadagni.

Stando ad un report pubblicato da Sensor Tower, il nuovo titolo con protagoniste le simpatiche creature ha già racimolato 26 milioni di dollari grazie alle microtransazioni effettuate dai videogiocatori. Il risultato stratosferico di Pokémon GO - che incassò 56 milioni di dollari durante la prima settimana in appena 5 mercati - non è stato eguagliato, ma si tratta ugualmente di un dato molto elevato e di gran lunga superiore ai risultati raggiunti dagli altri giochi mobile dei Pokémon, ovvero Quest (3 milioni di dollari), Majikarp Jump (1 milione di dollari) e Rumble Rush (300 mila dollari), nel medesimo lasso di tempo.

Il maggior quantitativo di denaro (il 62%) è arrivato dai giocatori giapponesi, che hanno speso ben 16 milioni di dollari. Circa 4,5 milioni sono invece giunti dagli utenti di Stati Uniti d'America, Hong Kong, Taiwan e Francia. Per quanto concerne le piattaforme, la maggior parte della spesa è stata effettuata dagli utenti iOS (72%).

