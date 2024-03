Non solo Lost Records Bloom & Rage: Don't Nod ha ben 7 giochi in cantiere

Le fucine digitali e i reparti amministrativi di Don't Nod, studio francese diventato famoso grazie a Life is Strange e cresciuto fino al punto da diventare publisher, sono in pieno fermento.

Nel suo ultimo report finanziario, Don't Nod ha dichiarato di avere in cantiere la bellezza di sette progetti, cinque dei quali sviluppati in casa e i restanti due affidati alle cure di team esterni.

Di questi sette, ad oggi ne conosciamo solamente tre. Il primo, sviluppato internamente da Don't Nod, è Lost Records: Bloom & Rage, avventura narrativa annunciata ai Game Awards 2023, mentre gli altri due, nei quali è coinvolta in veste di publisher, sono Koira di Studio Tolima e un nuovo action RPG dei torinesi di Tiny Bull Studios. I rimanenti 4 sono ancora avvolti nel mistero e tutti sviluppati in prima persona da Don't Nod.

Lo studio francese viene da un 2023 da incorniciare, che l'ha visto incassare 32,1 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto ai 30 milioni registrati l'anno precedente. Merito del successo continuativo dei titoli di catalogo, tra cui Vampyr e il franchise di Life is Strange, e dell'apprezzato Jusant, ben accolto da critica e pubblico. Il 2024 è cominciato con il lancio di Banishers: Ghost of New Eden e proseguirà con il già citato Lost Records: Bloom & Rage, atteso per fine anno.

Su Trust Gaming GXT 415 Zirox Cuffie Gaming Leggere con Driver da 5 è uno dei più venduti di oggi.