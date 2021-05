Non solo Mario: Nintendo progetta altri film d'animazione con i suoi personaggi

Nonostante i 35 anni che si porta sul groppone, Mario non intende andarsene in pensione. Presto varcherà persino i confini videoludici divenendo protagonista di un film d'animazione in CGI della Illumination (Cattivissimo Me), frutto della collaborazione tra Chris Meledandri, fondatore dello studio di animazione, e Shigeru Miyamoto in persona.

L'uscita del film è attualmente fissata nel 2022, e a quanto pare potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo capitolo della storia di Nintendo. Lo scorso settembre, il presidente della casa di Kyoto Shuntaro Furukawa aveva già espresso l'intenzione di espandersi in altri media, e in una recente intervista concessa a Fast Company ha dichiarato che il debutto del film di Mario potrebbe rappresentare solo l'inizio di un progetto più grande, destinato a portare nel mondo dell'animazione anche gli altri franchise di Nintendo. "L'animazione, in generale, è qualcosa alla quale noi [Nintendo] stiamo guardando con interesse, e non solo per questo franchise [Mario]", ha dichiarato il presidente.

Furukawa non ha approfondito la faccenda, ma a Nintendo non mancano affatto storie e personaggi alle quali attingere, oltre a quelli dei Pokémon che sono da sempre cross-mediali. Con il suo sterminato bagaglio di produzioni - tra cui Zelda, Metroid e Starfox, giusto per citarne qualcuna - avrebbe solo l'imbarazzo della scelta. Quale personaggio Nintendo vorreste vedere protagonista di un film d'animazione in computer grafica?