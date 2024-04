Non solo Mass Effect e Dragon Age: BioWare ha un terzo gioco in sviluppo?

Sappiamo che BioWare sta sviluppando due giochi, ovvero Dragon Age Dreadworld e Mass Effect Next. Ma forse non sono gli unici giochi in cantiere negli studi della compagnia, almeno stando ad un recente annuncio di lavoro.

BioWare sta cercando un direttore dello sviluppo che si occupi di coordinare il lavoro 2-3 team diversi, queste le parole riportate nell'annuncio. Due squadre sono sicuramente quelle al lavoro sui giochi menzionati in apertura mentre non è chiaro di cosa dovrebbe occuparsi il terzo team.

Ed è qui che scattano le indiscrezioni che vorrebbero BioWare al lavoro dunque non solo sui prossimi giochi di Dragon Age e Mass Effect ma anche su un terzo titolo non ancora annunciato. Secondo alcuni rumor Dragon Age Dreadwolf uscirà alla fine del 2024, si potrebbe quindi "liberare" spazio per un terzo progetto oppure per lo sviluppo di DLC ed espansioni affidate ad un team diverso da quello principale.

Nell'estate 2023 BioWare ha licenziato circa 50 dipendenti ed effettuato cambiamenti alla dirigenza e al management con l'obiettivo di affrontare al meglio le sfide future. Lo studio non pubblica un nuovo gioco dal 2019, anno di lancio del fallimentare Anthem, progetto che ha provato a vivere una seconda giovinezza con Anthem Next, cancellato però nel 2021.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su