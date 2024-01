Non solo Metacritic: i 20 migliori giochi del 2023 secondo OpenCritic

Già conosciamo quali sono i migliori giochi del 2023 secondo Metacritic, con Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Metroid Prime Remastered sopra il podio. Ma quali sono invece i titoli più belli dell'ultimo anno secondo un altro noto aggregatore di recensioni, OpenCritic?

Dalla Top 20 stilata dal sito non emergono particolari sorprese riguardo le prime tre posizioni, occupate dagli stessi capolavori già visti nella classifica di Metacritic: come unica differenza, Zelda Tears of the Kingdom viene messo in prima posizione davanti a Baldur's Gate 3 (l'opposto rispetto a Metacritic), nonostante i due giochi condividano comunque la stessa media di 96. Per OpenCritic sono dunque le opere Nintendo e Larian Studios i migliori giochi del 2023, seguiti in terza posizione ancora una volta da Metroid Prime Remastered. Di seguito ecco la Top 20 completa:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 96 Baldur's Gate 3 - 96 Metroid Prime Remastered - 94 Asgard's Wrath - 93 Videoverse - 92 Resident Evil 4 Remake - 92 Against The Storm - 92 Tents and Trees - 92 Street Fighter 6 - 92 Super Mario Bros. Wonder - 91 8-Bit Adventures 2 - 91 Turbo Overkill - 91 Marvel's Spider-Man 2 - 90 Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed - 90 Jack Jeanne - 90 Pizza Tower - 90 Let's! Revolution! - 90 Slay The Princess - 90 Dave The Diver - 90 Path of the Midnight Sun - 89

A sorpresa un gioco fortemente acclamato come Alan Wake 2 non rientra nella Top 20 (è invece in quarta posizione nella classifica di Metacritic), pur avendo a sua volta una media di 89 come Path of the Midnight Sun, e fuori dalle posizioni più alte ci sono anche titoli di successo come Diablo IV e Sea of Stars. Su OpenCritic trovano invece molto spazio le produzioni indie, con alcuni nomi tra i più illustri degli ultimi 12 mesi presenti nelle prime 20 posizioni.

