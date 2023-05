Non solo Metal Gear Solid 3 Remake: anche MGS Collection al PlayStation Showcase?

Il PlayStation Showcase è ormai dietro l'angolo, ed uno dei protagonisti principali potrebbe essere il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ormai da tanto tempo al centro di rumor e voci di corridoio sempre più insistenti. Ma il ritorno della serie Konami potrebbe avvenire anche attraverso un altro progetto.

Secondo il noto insider e giornalista Jez Corden, oltre a Metal Gear Solid 3 Remake sarebbe in cantiere anche una Metal Gear Solid Classic Collection, che comprenderebbe non solo Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, ma anche la versione originale dello stesso Snake Eater; nessuna menzione invece per Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, a quanto pare escluso dall'eventuale raccolta.

Stando ai dettagli rivelati da Corden, "i giochi della Collection saranno multipiattaforma e rimasterizzati in HD. Cio potrebbe dunque spiegare perché la MGS2 & 3 HD Collection non è più disponibile per l'acquisto sulle piattaforme Xbox da un po' di tempo, nonostante i giochi siano retrocompatibili". La raccolta dunque non arriverebbe solo su PlayStation, ma anche su Xbox e PC. Che l'annuncio possa avvenire proprio in occasione del PlayStation Showcase?

Sembrerebbe proprio di no: "Da quel che ho sentito, la Classic Collection verrà annunciata più avanti, probabilmente il mese prossimo", precisa Corden. Con l'Xbox Showcase e tanti altri eventi previsti per giugno, lo spazio per un reveal della Metal Gear Solid Classic Collection potenzialmente ci sarebbe, resta dunque da vedere se il progetto esiste a tutti gli effetti.

Negli scorsi giorni, intanto, sul remake del terzo capitolo si è espresso anche un altro noto insider come Tom Henderson, che sostiene come Metal Gear Solid 3 Remake non sarà esclusiva PS5 ma arriverà anche su PC e Xbox Series X/S. In aggiunta, all'evento PlayStation non dovrebbe essere svelata la data di Metal Gear Solid 3 Remake, con il filmato di presentazione che non conterrà sequenze di gameplay.