Non solo Microsoft all'udienza in tribunale: saranno presenti anche i competitor

Negli ultimi giorni, ad aver tenuto banco vi è stata la notizia relativa all'ascolto di Microsoft in tribunale per difendere l'affare con Activision. Tuttavia, tra i dettagli assenti nelle informazioni relative al suddetto evento che si terrà il 21 febbraio, non veniva citata la presenza di altri competitor di Microsoft.

Eppure, a pochi giorni di distanza sono emersi ulteriori particolari in merito: Google, NVIDIA, Valve ed Electronic Arts parteciperanno all'udienza presieduta dalla Commissione Europea per l'analisi della fusione più costosa della storia del mercato videoludico. Tuttavia, saranno altresì presenti anche alcuni membri che compongono i vertici delle principali aziende del settore.

A quanto riferito dalle fonti, infatti, in tribunale vi saranno anche il presidente di Microsoft Brad Smith, il CEO della sezione gaming della stessa compagnia Phil Spencer , il CEO di Sony Jim Ryan e il CEO di Activision-Blizzard Bobby Kotick. I prossimi giorni potrebbero essere dunque di fondamentale importanza per l'acquisizione. Al momento, infatti, le ultime informazioni relative all'affare Activision-Microsoft hanno visto Sony intenta ad estendere l'accordo di Call of Duty su base perenne.

Nel frattempo, Microsoft ha citato in giudizio la competitor Google, con il fine ultimo di ottenere la documentazione necessaria per favorire la valutazione da parte della Federal Trade Commission. Sul fronte videoludico, invece, le recenti tensioni con la casa di Tokyo hanno portato la stessa Sony a ritenere che le richieste di Microsoft fossero delle "evidenti molestie".