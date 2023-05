Non solo mobile ed MMO: Square-Enix vuole pubblicare più giochi di grandi dimensioni

Il piano strategico di Square-Enix all'interno dell'industria si evolverà nel corso dei prossimi anni in svariate direzioni. Il publisher ha già dichiarato di voler insistere su blockchain ed NFT, ed punta ad espandere il suo portfolio di titoli con diversi tipi di produzioni videoludiche.

Nel suo ultimo briefing finanziario, Square Enix ha rivelato una "riorganizzazione a medio/lungo termine" in cui si concentrerà su giochi con "appeal globale", "creerà una pipeline che consenta lanci regolari di titoli importanti" e "rivisitare [il] processo di sviluppo totale per incrementare la qualità".

In un messaggio agli investitori, Square Enix ha affermato di aver lavorato per "stabilizzare i guadagni" espandendo gli abbonamenti ai suoi MMO, tra cui Final Fantasy 14 e Dragon Quest 10, e giochi basati su dispositivi mobile/browser. Il publisher ha quindi affermato che le entrate derivanti da questo tipo di giochi "consentiranno di continuare a investire nei contenuti con un focus sullo sviluppo di giochi HD", che è la terminologia con cui Square Enix si riferisce ai suoi giochi per console e PC di alta qualità.



Possiamo quindi aspettarci sicuramente altri tripla A alla stregua del sempre più vicino Final Fantasy XVI, ma Square Enix considera "HD" anche titoli come PowerWash Simulator, Dragon Quest Treasures, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion e Octopath Traveller 2, quindi non saranno tutti sullo stesso livello dal punto di vista produttivo.

Square-Enix ha recentemente mostrato nuovo materiale tratto da Final Fantasy XVI, atteso su PS5 il 22 giugno di quest'anno.