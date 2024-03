Il Non Morto è un Cavaliere onorevole in questo cosplay di Dark Souls

Da oltre un decennio a questa parte i Souls di FromSoftware hanno dato inizio a un fenomeno videoludico. Il pubblico di appassionati ha speso centinaia e centinaia di ore affrontando le impervie avventure offerte. Torniamo però dove tutto ebbe inizio con questa spettacolare interpretazione condivisa dal cosplayer italiano Manuel Capitani.

I motivi del successo dei Souls di FromSoftware sono numerosi, dall'elevata difficoltà che si pone come una sfida per i giocatori, alla profonda lore, ma non solo. Dark Souls è fortemente influenzato da Berserk e dal Duomo di Milano. Dal primo ha preso le atmosfere dark e distorte, mentre dal monumento nostrano la sua architettura gotica.

Se ancora non vi siete avventurati in questo genere, magari spaventati dalla difficoltà e dai commenti della community, vi abbiamo proposto i Soulslike più facili per cominciare ad approcciarvi a questa tipologia di sfida. Se invece siete appassionati, vi ricordiamo queste due grandi novità. Finalmente Dark Souls 2 può essere giocato in 120 FPS, mentre Dark Souls 3 attende la mod prequel Archtrones.

In attesa di capire il futuro della serie dopo Elden Ring e il DLC Shadow of the Erdtree, torniamo alla ricerca della Prima Fiamma. Da qualche parte tra Lordran e Anor Londo, in questo cosplay del Non Morto da Dark Souls ci rifocilliamo con una fiaschetta Estus, ma solamente per concentrarci sulla prossima sfida.

