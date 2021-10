Non solo New World: Amazon ha nuovi giochi per PC, console e mobile in sviluppo?

New World di Amazon è un successo, è innegabile, ma quali sono i piani per il futuro del team? La divisione videogiochi della compagnia fondata da Jeff Bezos sembra ora impegnata nello sviluppo di una serie di giochi non ancora annunciati per PC, console e mobile.

Amazon Game Studios sta cercando nuove figure professionali tra cui un Senior Game Designer per lavorare su "nuovi giochi non ancora annunciati per PC, console e dispositivi mobile", non ci sono però altri dettagli a riguardo e non sappiamo al momento quali siano gli altri progetti in fase di sviluppo negli studi di Amazon, oltre ovviamente al supporto post lancio di New World.

New World uscirà su PS5 e Xbox Series X? Il team ha negato questa ipotesi ed ha dichiarato che al momento non ci sono piani per portare l'MMORPG su console, New World è nato come gioco per PC e allo stato attuale non c'è un porting per altre piattaforme in fase di sviluppo.

New World è il primo grande successo di Amazon Game Studios dopo una serie di giochi di minor successo che hanno incontrato vari problemi in fase di produzione (pensiamo a Crucible), con New World la compagnia sembra aver imboccato la strada giusta, speriamo di poterne presto sapere di più sui futuri progetti dello studio.