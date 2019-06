Non solo Night City: Cyberpunk 2077 avrà una seconda ambientazione visitabile

Come tutti i fan che attendono il titolo ben sapranno, gli eventi di Cyberpunk 2077, il nuovo RPG in prima persona sviluppato da CD Projekt RED, avranno luogo nella eterogenea e futuristica Night City.

Come rivelato dalla software house polacca in una recente intervista concessa a VG247.com, i giocatori avranno però modo di oltrepassare i confini della città per raggiungere un distretto esterno, chiamato Badlands, ormai in completo stato di abbandono e rovina.

"Le Badlands sono il distretto situato attorno a Night City", ci spiega il lead quest designer Pawel Sasko. "I giocatori possono lasciare Night City ed esplorare solo quest'area, una zona praticamente in rovina dopo i periodi di siccità e tutti gli eventi che sono successi in 50 anni dal 2020 al '77. E potete esplorare, ci sono delle specifiche quest preparate, ma anche contenuti open world, quindi è assolutamente coperto. Non visiterete soltanto la città".

Ricordiamo ai lettori che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 16 aprile 2020. Dopo aver incassato le critiche nei riguardi di alcuni aspetti del gameplay di The Witcher 3 Wild Hunt, CD Projekt ha deciso di ingaggiare due team di encounter e combat designer per migliorare il gameplay del suo nuovo RPG Sci-Fi.