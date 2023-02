Non solo Nintendo: l'Arabia Saudita investe ancora su EA e Take-Two

L'Arabia Saudita continua ad espandere sempre di più i propri interessi nel settore videoludico: in tempi recenti, infatti, il Public Investment Fund (PIF) controllato dal principe Mohammed bin Salman ha acquistato nuove azioni di alcuni dei più grandi colossi dell'industria.

Oltre alla conferma che l'Arabia Saudita ora possiede il 7% delle azioni Nintendo, il PIF ha effettuato ulteriori investimenti su Electronic Arts e Take-Two, acquistando alla fine del 2022 nuove quote azionarie di entrambe le aziende. L'Arabia Saudita possiede adesso il 5,8% delle azioni di EA (in precedenza erano fermi al 5,1%), mentre è più consistente l'aumento nei confronti di Take-Two, con un balzo dal precedente 5,3% all'attuale 6,8%.

Oltre a queste compagnie, il PIF ha guardato anche in direzione Esports: il Savvy Gaming Group arabo ha annunciato di aver investito 265 milioni di dollari sul gigante cinese VSPO, allargando dunque ancora di più la propria presenza in questo specifico settore videoludico. L'ultima manovra si aggiunge a quella già effettuata nel gennaio del 2022, quando Savvy spese 1,5 miliardi di dollari per l'acquisizione di due grandi aziende Esport.

E sebbene per il momento ancora non si sia concretizzata, l'Arabia Saudita intende acquisire un publisher di videogiochi, con Savvy che punta inoltre a creare 250 software house e circa 40.000 posti di lavoro in futuro.