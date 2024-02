Non solo Nintendo Direct: annunciato anche un Pokemon Presents, data e ora dell'evento

Nelle scorse ore è stato annunciato il Nintendo Direct di febbraio 2024 in programma questa settimana e come previsto anche The Pokemon Company ha svelato un nuovo evento digitale della serie Pokemon Presents. Ecco quando andrà in onda.

"Qualcuno ha detto Pokemon Presents? Visitate il nostro canale ufficiale su YouTube alle 15:00 (ora italiana) del 27 febbraio per scoprire fantastiche novità targate Pokémon in occasione del Pokemon Day 2024!"

Il nuovo Pokemon Presents è in programma per le 15:00 ora italiana di martedì 27 febbraio, una data non casuale dal momento che proprio in questa giornata si celebra il Pokemon Day 2024. In questo stesso giorno del 1996, Pokemon Verde e Rosso uscivano in Giappone dando vita alla leggenda dei Pocket Monsters, da allora il 27 febbraio è stato ufficializzato come il Pokemon Day, una giornata dedicata proprio alle creature di Game Freak.

Al momento i contenuti del Pokemon Presents non sono stati resi noti e non sappiamo cosa aspettarci, Game Freak e The Pokemon Company potrebbero togliere i veli al prossimo gioco della serie Leggende Pokemon o magari annunciare il tanto rumoreggiato remake di Pokemon Bianco e Nero, oppure ancora svelare il prossimo gioco regolare della saga. Ne sapremo di più martedì 27 febbraio, garantito.