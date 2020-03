Non solo Nintendo Direct, anche Indie Direct in arrivo secondo i rumor!

Ormai trasmessi un Pokémon Direct e un Direct dedicato esclusivamente ad Animal Crossing: New Horizons, sembra che la Casa di Kyoto si stia preparando per offrire al pubblico ben due ulteriori appuntamenti.

È quello che riferisce la redazione di Venture Beat, basandosi su proprie fonti che, ovviamente, vengono mantenute anonime. Facendo seguito alle indiscrezioni su un nuovo Nintendo Direct in arrivo a marzo, sono stati diffusi ulteriori dettagli, che vanno a definire un calendario di eventi potenzialmente ancora più ricco. Il Nintendo Direct dedicato ai grandi titoli parte della line-up 2020 di Nintendo Switch sarebbe in programma per il prossimo giovedì 26 marzo. Ad addolcire l'attesa dovrebbe però intervenire un Indie Direct, con focus sulle produzioni indipendenti in arrivo sulla console. Quest'ultimo appuntamento sarebbe invece fissato per la giornata di mercoledì 18 marzo.



Insomma, l'inizio della primavera potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per gli amanti della grande N. In attesa di eventuali conferme, o smentite, segnaliamo che, dopo Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, Nintendo Switch si prepara ad accogliere un'altra attesa esclusiva. Col lancio del nuovo capitolo della serie di life-simulator ormai piuttosto vicino, sulle pagine di Everyeye il nostro Franscesco Fossetti vi parla delle caratteristiche di base di Animal Crossing: New Horizons.