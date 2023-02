Non si nomina J. K. Rowling nel subreddit di Hogwarts Legacy: la pena è il ban

Nonostante Warner Bros. Games e Avalanche Software siano state molto chiare nell'affermare che J. K. Rowling non ha avuto alcun ruolo nella realizzazione di Hogwarts Legacy, è davvero difficile dimenticarsi dell'autrice inglese quando il gioco più atteso di questa prima parte del 2023 è ambientato nell'universo magico che lei stessa ha creato e portato al successo.

In fondo non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che la Rowling in questi anni si è resa autrice di molteplici affermazioni controverse che hanno urtato la sensibilità della comunità transgender e di tutti coloro che tengono a cuore i suoi diritti. In questo clima burrascoso, le discussioni in merito al gioco sui social network si sono fatte molto accese, al punto che i moderatori di subreddit hanno preso la decisione di reintegrare il divieto di parlare di J. K. Rowling, sia positivamente che negativamente.

Non è la prima volta che viene implementato un embargo del genere su Reddit, dal momento che era già stato attivato tre anni fa, quando le posizioni della scrittrice cominciarono a divenire pubbliche, nonché molto chiare. Con il passare del tempo i moderatori avevano deciso di allentare la presa, ma in queste settimane che precedono l'uscita delle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC di Hogwarts Legacy hanno deciso di ritornare sui loro passi.

I motivi? Stando a quanto è possibile leggere nell'annuncio del moderatore Slitherine nel thread JKR Topic Embargo Reinstated, le conversazioni che riguardano la Rowling degenerano "rapidamente in una spirale di parole bigotte nei confronti delle persone LGBTQ+", le quali minano sia "la dignità delle persone LGBT+", sia "la longevità del subreddit in generale". Secondo il moderatore, gli utenti che si nascondono dietro l'intenzione di "parlare del gioco", in realtà non fanno altro che continuare a dar vita a conversazioni off-topic, inoltre "J.K. Rowling non ha bisogno di essere difesa da nessuno, e questo subreddit in particolare non ha bisogno di avere questo scopo".



Poi continua: "Difendere JKR non è lo scopo di questo subreddit, e ha portato il dialogo della comunità più fuori strada di quanto non abbiano mai fatto le critiche". Le persone che sono "genuinamente dubbiose sull'acquisto del gioco" (una frangia della comunità, ricordiamo, intende manifestare il proprio disappunto nei confronti delle posizioni della Rowling boicottando l'acquisto Hogwarts Legacy) possono continuare a discutere "in buona fede" nel megathread Boycott + Ethics.