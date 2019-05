Non ci saranno novità su PS5 nel corso del nuovo State of Play

La sempre crescente voglia di next-gen inizia a farsi sentire, ed è comprensibile come i fan di Sony si aspettino a breve il reveal di PlayStation 5 entro pochi mesi, magari sfruttando il nuovo format comunicativo ideato dalla compagnia nipponica, State of Play, per concedere un piccolo assaggio ai giocatori.

Sfortunatamente per tutti coloro che speravano in un'evenienza simile, ciò non accadrà nel corso della nuova puntata di State of Play annunciata poche ore fa da Sony, e che si terrà venerdì 10 maggio. La conferma ci arriva direttamente dal PlayStation Blog, che invita tutti a non attendere novità riguardanti i piani per la prossima generazione.

C'è da tenere in conto che, in realtà, la compagnia si è già parzialmente sbottonata sull'argomento nei giorni scorsi tramite le parole di Mark Cerny, che ha discusso di alcuni degli aspetti tecnici che caratterizzeranno PlayStation 5. In aggiunta, alcuni rumor trapelati in rete hanno suggerito che la GPU montata dai dev kit della console, apparentemente già in circolazione, raggiunga una velocità di calcolo pari a 13 TeraFLOPS.

Nonostante questa precisazione, il secondo episodio di State of Play sarà tutto da seguire per i possessori di PlayStation 4: Sony ha infatti anticipato novità importanti per il remake di MediEvil e l'annuncio di un nuovo misterioso titolo.