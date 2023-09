Non solo Outlaws ed Eclipse: anche Saber Interactive lavora ad un gioco di Star Wars?

Sembrerebbe che il numero di giochi dedicati a Star Wars, già abbastanza alto, stia per aumentare ulteriormente. A lasciarlo intendere è un profilo Linkedin, il quale include riferimenti ad un altro prodotto legato al popolare franchise Disney.

A scatenare i fan è il profilo della nota piattaforma social di Aleksey Provitorov, ossia il Senior Producer di Saber Interactive. Stando al curriculum dello sviluppatore, nel giugno del 2022 sono iniziati i lavori su un nuovo gioco tripla A ambientato nell'universo di Star Wars. Si tratterebbe quindi di un grosso progetto il cui annuncio potrebbe non essere vicino per via dello sviluppo ancora in fase embrionale.

Per chi non lo sapesse, Saber Interactive è uno studio che negli ultimi anni si è specializzato soprattutto nella realizzazione delle versioni Nintendo Switch dei giochi di altre software house: il team è infatti responsabile delle edizioni per la console ibrida di Vampyr, Remnant From the Ashes, Crysis Remastered e tante altre. In aggiunta, lo studio ha contribuito allo sviluppo dei contenuti post-lancio di Halo Infinite per un breve periodo di tempo e si sta occupando di Teardown.

In attesa di saperne di più sul progetto, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa è stato confermato che Star Wars Eclipse di Quantic Dream è ancora in lavorazione, proprio come Outlaws di Ubisoft ed il progetto di Skydance. Nelle ultime ore si è inoltre parlato dell'esistenza del sequel di Star Wars Jedi Survivor, che potrebbe essere stata confermata dall'attore che presta fattezze e voce al protagonista.