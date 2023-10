Non avere paura! Migliori giochi horror in sconto per Halloween su PS4 e PS5

Su PlayStation Store sono partiti gli sconti di Halloween, con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta fino al 2 novembre. Per l'occasione, vi segnaliamo cinque giochi horror particolarmente interessanti in promozione ad un prezzo piccolo piccolo, per divertirsi, risparmiando!

Resident Evil Village Gold Edition 19.99 euro

Ottimo prezzo per l'edizione definitiva di Resident Evil Village che include il gioco completo, il gioco multiplayer Resident Evil Re:Verse, la modalità VR il Pacchetto Trauma e il DLC Espansione dei Winters, per vivere l'esperienza completa di RE Village, senza limitazioni così come pensata da Capcom, con tutti gli aggiornamenti ed i contenuti aggiuntivi. Imperdibile, se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Resident Evil Village Gold Edition.

Little Nightmares 1+2 14.99 euro

Un pacchetto venduto a poco meno di 15 euro e che include non solo Little Nightmares e Little Nightmares 2 ma anche le espansioni Le Profondità, Il Nascondiglio e La Residenza per il primo gioco, oltre ai DLC estetici Maschera Spaventapasseri e Maschera Teiera Capovolta. Ottima occasione per un ripasso generale in vista dell'uscita di Little Nightmares 3 nel 2024.

The Dark Pictures Anthology Stagione 1 39.99 euro

La Dark Pictures Anthology di Supermassive Games in un bundle che include ben quattro giochi: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me, ognuno dei quali presente in versione Standard o in edizione Curator's Cut con bonus e commenti degli sviluppatori. Una raccolta perfetta per divertirsi con gli amici ad Halloween!

The Quarry Edizione Deluxe 21.24 euro

Simile per impostazione a Until Dawn (non a caso il gioco è sviluppato da Supermassive Games, autori anche della già citata The Dark Pictures Anthology), The Quarry è un teen horror piuttosto tradizionale con una trama ispirata ai grandi film del genere degli anni '80, se adorate le atmosfere retro, non resterete delusi, anche se il gameplay non è sempre del tutto a fuoco. La versione Deluxe include anche il Pacchetto Bonus Deluxe con vestiti a tema anni '80 e il DLC Pacchetto Filtro Visivi.

Ghostwire Tokyo 23.09 euro

A caccia di fantasmi per le strade di Tokyo: il gioco horror di Tango Gameworks è un titolo assolutamente ispirato con una direzione artistica di buon livello e atmosfere tipiche da horror giapponese degli anni 2000. L'ultimo aggiornamento gratis, Il Filo del Ragno, ha introdotto una nuova modalità Roguelite con sfide aggiuntive e missioni extra.