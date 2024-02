Non solo Persona 3 Reload: Atlus sta sviluppando i remake di Persona 2 e 4?

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Persona 3 Reload, il remake del celebre terzo episodio della serie Atlus si è rivelato un prodotto di pregevole fattura, imperdibile non solo per i fan ma anche per i neofiti. Ma a quanto pare potrebbe non essere l'unico episodio a ricevere un simile rifacimento.

Sembra infatti che Atlus stia sviluppando anche i remake di Persona 2 e Persona 4: a sostenerlo è l'insider MbKKssTBhz5, molto attivo su tutto ciò che riguarda la compagnia nipponica e che in precedenza ha correttamente anticipato diverse indiscrezioni relative ai suoi giochi in sviluppo. Rispondendo ad alcuni follower su Twitter/X che gli chiedevano informazioni sulla possibile esistenza dei remake del secondo e quarto gioco principale di Persona, il leaker si è limitato ad affermare che "entrambi esistono all'interno di Atlus", lasciando così intendere che i due progetti sarebbero in lavorazione o quantomeno nei piani dell'azienda.

Per adesso si resta ovviamente nell'ambito delle speculazioni, ma un eventuale successo di Persona 3 Reload potrebbe effettivamente spingere Atlus a realizzare altri remake ancora della serie così da far riscoprire i suoi vecchi classici a un nuovo pubblico. Qualora i rumor fossero veri, comunque, ci sarebbe molto probabilmente da aspettare: SEGA ha confermato che nel 2024 ci saranno solo due nuovi giochi di Persona compreso Persona 3 Reload, dunque un ritorno in scena di Persona 2 e 4 in veste rinnovata diverrebbe realtà soltanto nei prossimi anni.