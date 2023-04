Non solo Persona 3 Remake: anche Jet Set Radio e Sonic Frontiers nel leak di SEGA

Un possibile leak diffusosi nelle ultime ore suggerisce fortemente l'effettiva esistenza di Persona 3 Remake, progetto di cui ormai si vocifera da un po' di tempo e che segnerebbe il ritorno di un capitolo particolarmente apprezzato della serie JRPG di Atlus.

Il materiale avvistato in rete non fa esclusivamente riferimento a Persona 3 Remake ma coinvolge altri progetti videoludici targati SEGA. A quanto pare il materiale trafugato proviene da una presentazione interna del publisher nipponico risalente al 2021, e nel filmato che potete consultare in calce alla notizia sono presenti degli spezzoni inediti di Sonic Frontiers e una breve clip di Jet Set Radio.

Al momento SEGA non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, e non possiamo verificare l'attendibilità del materiale diffuso online. Tuttavia, sono in particolare i fan di Jet Set Radio che hanno visto riaccendere le proprie speranze nei confronti di un ritorno del franchise, rimasto in letargo da ormai un ventennio. SEGA potrebbe essere al lavoro su una versione rimasterizzata dei due precedenti capitoli così come su una nuova iterazione del franchise, ma al momento non abbiamo nulla di certo tra le mani. Un precedente leak parlava di un Jet Set Radio sviluppato da Sumo Digital e in dirittura d'arrivo nel 2024, ma dovremo attendere eventuali conferme o smentite da parte di SEGA per saperne di più.



Per quanto riguarda invece Sonic Frontiers, il filmato potrebbe far riferimento al secondo DLC dell'action-platform Open Zone, oppure ad una versione preliminare del gioco prima che venisse pubblicato così come lo conosciamo.