Non solo Persona: anche la OST di Catherine Full Body arriva su Spotify

Dopo aver pubblicato le soundtrack di svariati capitoli della serie di Persona, Atlus ha annunciato di aver lanciato su Spotify anche la colonna sonora di Catherine Full Body, un'altra delle sue produzioni videoludiche maggiormente apprezzate dai suoi fan.

Seguendo questo indirizzo potete dare il via allo streaming audio del "Catherine & Catherine Full Body Soundtrack Set", così come è stata intitolata ufficialmente la raccolta musicale. Gli appassionati del titolo potranno accedere liberamente al doppio album contenente 67 brani tratti dalle due OST, tra i quali citiamo “YO” di L-VOKAL, il riarrangiamento in chiave rock neoclassico dell'Inno alla Gioia, e di altre composizion di Chopin, Beethoven e Bach. Si tratta delle solite canzoni di finissima qualità presenti dei giochi Atlus, tendenzialmente vicine ai generi funk, lounge e jazz. La fruizione dei contenuti è limitata solo ad alcune regioni, tra cui fortunatamente compare anche l'Italia.

Originariamente pubblicato su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2011, Catherine è stato in seguito ripubblicato da Atlus nella sua edizione Full Body su PlayStation a settembre del 2019 e lo scorso mese di luglio anche su Nintendo Switch. Per conoscere tutti gli ulteriori dettagli sull'action-adventure con elementi puzzle vi rimandiamo alla nostra Recensione di Catherine Full Body.