Non solo PlayStation Plus Essential: Dreams arriva anche in Extra e Premium

Dreams fa en plein: oltre ad affacciarsi nel catalogo di PlayStation Plus Essential, nel corso del mese di agosto il titolo di Media Molecule approderà anche su PlayStation Plus Extra e Premium, al fine di mettersi a disposizione per il pubblico più ampio possibile.

Procediamo con ordine, poiché la questione potrebbe risultare un po' complicata:

Martedì 1° agosto Dreams approderà in PlayStation Plus Essential, nel quale rimarrà (assieme agli altri due giochi Essential di agosto PGA Tour 2K23 e Death's Door) fino al 4 settembre. Ciò significa che gli abbonati Essential potranno riscattarlo solamente nell'ambito di quella specifica finestra temporale;

Martedì 15 agosto Dreams si unirà anche al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, in questo caso rimanendoci a tempo indefinito.

Tutto chiaro? In entrambi i casi sarà accompagnato da Tren, un nuovo gioco originale di Media Molecule costruito all'interno di Dreams. Accessibile dal Sogniverso, Tren è una nostalgica avventura con protagonista un treno giocattolo, il cui obiettivo è quello di raccontare una storia di crescita personale e riflettere sul potere trasformativo del gioco.

Con questo annuncio, arrivato attraverso le pagine del PlayStation Blog, siamo dunque anche venuti a conoscenza del primo gioco di agosto per PlayStation Plus Extra e Premium. Già che ci siamo, vi segnaliamo che lista completa dei nuovi titoli per i due servizi più costosi della casa verrà svelata nella giornata di mercoledì 9 agosto.