Non solo PlayStation Plus: FIFA 22 è disponibile ora su Game Pass Ultimate

Con una mossa a sorpresa e senza alcun preavviso, un nuovo gioco si aggiunge al catalogo Xbox Game Pass Ultimate a partire da oggi, giovedì 28 aprile. Parliamo di FIFA 22, disponibile per gli iscritti Ultimate tramite l'abbonamento EA Play.

A partire da oggi quindi tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate possono scaricare gratis la versione completa di FIFA 22 per Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X e Xbox Series S.

FIFA 22 è gratis anche per gli abbonati PlayStation Plus a partire da martedì 3 maggio come parte dell'offerta dei giochi gratis Instant Game Collection per PS4 e PS5. Appare chiaro come si tratti di una manovra di Electronic Arts per rilanciare il gioco e aumentare la player base ora che ci avviamo verso l'estate, con la conclusione dei principali campionati di calcio europei.

Oltre a FIFA 22, Xbox Game Pass ospita tre nuovi giochi da oggi tra cui Bugsnax (precedentemente esclusiva console PS4 e PS5), 7 Days to Die e Search and Destroy. Il 30 aprile escono dal catalogo Cricket 19, Outlast 2, Secret Neighbor e Streets of Rage 4, presto anche GTA San Andreas uscirà da Xbox Game Pass e non sarà più disponibile per gli abbonati al servizio.