Non solo PlayStation Plus: anche i Games with Gold di gennaio 2022 svelati in anticipo

Ci risiamo, dopo aver svelato in anticipo i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022, billbil-kun di Dealabs ha rivelato in anteprima anche i giochi Xbox Games with Gold del primo mese dell'anno nuovo per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate.

Nulla sembra cambiare per quanto riguarda la lineup Games with Gold, che anche a gennaio offrirà quattro diversi giochi per Xbox One e Xbox Series X/S: Aground, NeuroVoider, Radiant Silvergun e Space Invaders Infinity Gene.

Games with Gold gennaio 2022

Aground (dal 16 gennaio al 16 febbraio)

NeuroVoider (dal primo al 31 gennaio)

Radiant Silvergun (dal primo al 15 gennaio)

Space Invaders Infinity Gene (dal 16 al 31 gennaio)

Quattro titoli in realtà non troppo noti ad esclusione di Radiant Silverun. Mancano veri e propri blockbuster capaci di attirare l'attenzione, ammesso che il leak venga confermato ma in ogni caso billbil-kun si è dimostrato estremamente affidabile nei mesi scorsi svelando in anteprima sia i giochi PlayStation Plus che i giochi gratis Games with Gold per Xbox One e Xbox Series X/S.

L'annuncio dovrebbe avvenire a breve, probabilmente nella giornata di oggi o al più tardi all'inizio della prossima settimana, non ci resta che attendere per scoprire se saranno effettivamente questi i nuovi giochi gratis Games with Gold di gennaio 2022.