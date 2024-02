Non solo Pokémon: arriva la mod di Palworld che aggiunge alcuni Digimon

Nelle scorse settimane si è parlato a lungo della mod di Palworld a tema Pokémon, la quale è stata prontamente rimossa in seguito alla segnalazione da parte di Nintendo. A qualche giorno di distanza dall'accaduto, qualcuno ha deciso di riprovarci con i Digimon.

Alcuni appassionati hanno infatti riprodotto alcuni modelli delle creature digitali della nota serie ispirata a Pokémon e li hanno poi sostituiti ai modelli dei Pal. A differenza di quanto visto per la serie Nintendo, però, questa mod è molto più limitata e si limita a rimpiazzare un numero molto limitato di creature, senza alterare in alcun modo i personaggi, che quindi non presentano fattezze simili a quelle dei ragazzini protagonisti delle varie stagioni dell'anime.

Almeno per il momento, si tratta infatti di tre mod distinte realizzate da sviluppatori diversi che permettono di incontrare in giro per il mondo di gioco Gabumon, Omegamon e Garurumon. Non possiamo escludere che l'eventuale successo di queste creazioni possa spingere qualcuno a rimboccarsi le maniche e a realizzare una total mod.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare qualche dettaglio sull'ultima scoperta dei dataminer: è stata scoperta una creatura di Palworld molto simile a Mewtwo, ma non è ancora possibile catturarla e probabilmente arriverà con uno dei futuri aggiornamenti.