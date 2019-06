Non tutti i Pokemon esistenti in Pokemon Spada/Scudo: nuovi commenti da Game Freak

Durante la sessione di presentazione del video gameplay di Pokemon Spada e Pokemon Scudo tenutasi presso la postazione della Nintendo Treehouse all'E3 2019, è stato annunciato che gli Allenatori non potranno trasportare nei nuovi titoli tutti i Pokemon collezionati nelle avventure precedenti.

Sarà infatti possibile introdurre nei due nuovi capitoli solamente quei vecchi compagni di avventure che figurano all'interno del Pokedex di Galar, l'inedita regione dell'universo Pokemon che andremo a scopriremo con Pokemon Spada e Scudo. Sulle ragioni di tale scelta, Junichi Masuda si è espresso già alcuni giorni fa, sottolineando tra le motivazioni principali l'ormai elevato numero di creature partorite dalla fantasia del team di Game Freak e la necessità di preservare un buon equilibrio nel contesto del combat system. In tale occasione erano inoltre giunte rassicurazioni in merito al fatto che il nuovo Pokedex non includerà esclusivamente Pokemon inediti.



Sull'argomento, hanno tuttavia avuto modo di fornire ulteriori delucidazioni non solo Masuda, ma anche Shigeru Ohmori. Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu, i due membri di Game Freak hanno offerto ulteriori dettagli. Oltre a ribadire quanto già affermato, è stato evidenziato come con il passaggio dalla famiglia 3DS a Nintendo Switch sia incrementato il tempo e lo sforzo che il team dedica a grafica ed animazioni e di come, in verità, già l'inclusione di tutti i Pokemon all'interno di Pokemon Sole e Luna si sia rivelata estremamente complessa, con la conseguenza che anche nei giochi successivi a Spada/Scudo sarà difficile realizzare tale impresa. Masuda e Ohmori non si sono sbilanciati eccessivamente sulla possibilità che ulteriori creature possano essere introdotte in Pokemon Spada e Scudo tramite successivi aggiornamenti, ma hanno suggerito che le creature escluse in questi due capitoli potrebbero comunque ritornare in futuro in giochi successivi della serie Pokemon.