Non solo Pokémon per Game Freak: 'Importante continuare a fare giochi diversi'

Sebbene siano noti al grande pubblico soprattutto per i videogiochi a tema Pokémon, nel corso della sua storia Game Freak ha realizzato anche produzioni slegate dal celebre marchio, pubblicandole anche su piattaforme esterne a Nintendo.

Rimanendo agli ultimi anni, lo studio giapponese ha sviluppato titoli come Little Town Hero e Giga Wrecker, e proprio all'inizio del 2023 ha annunciato e pubblicato Pocket Car Jockey Ride On su Apple Arcade. Nei piani futuri di Game Freak c'è l'intenzione di continuare su questa strada, alternando produzioni del brand Pokémon con giochi del tutto diversi. "Crediamo che per lo studio sia molto importante continuare a realizzare e pubblicare giochi al di fuori della serie Pokémon", afferma Masao Taya, director di Pocket Car Jockey Ride On, nel corso di un'intervista con il portale Axios, aggiungendo che "negli ultimi anni le risorse necessarie per sviluppare un gioco sono aumentate sempre di più, dunque il Development Department One sta sperimentando un nuovo approccio allo sviluppo lavorando con team esterni".

Al momento non è chiaro quali saranno i prossimi progetti di Game Freak, ma Taya assicura che continuerà per ora a lavorare su Ride On, creando aggiornamenti volti ad arricchire il titolo e bilanciare maggiormente il suo livello di difficoltà. E nel mentre è molto probabile che arriveranno altre novità per gli ultimi giochi Pokémon: Nintendo ha infatti promesso che arriveranno nuovi aggiornamenti per Pokémon Scarlatto e Violetto in futuro, volti a sistemare i problemi tecnici emersi al lancio.