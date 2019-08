Non solo Pokemon,Game Freak registra 'Little Town Hero': titolo definitivo del nuovo JRPG?

Game Freak è nota al grande pubblico in quanto creatrice dell'universo videoludico dedicato ai Pokemon: le creature non sono tuttavia le uniche protagonista delle attività della software house.

Nel corso di un Nintendo Direct trasmesso nel corso del settembre 2018, il team aveva mostrato in anteprima mondiale il primo trailer di Town, nuova IP di Game Freak. Al momento del reveal, la software house non ha tuttavia offerto molti dettagli sul progetto, il cui filmato di presentazione ha comunque offerto l'occasione per dare un primo sguardo a stile grafico, personaggi ed ambientazioni. Sul JRPG non sono in seguito giunti molti aggiornamenti: una nuova immagine di Town, dedicata al combat system del gioco, è stata condivisa dal team nel corso del maggio di quest'anno.



Ora, emerge tuttavia un'interessante informazione: Game Freak ha infatti recentemente registrato il marchio videoludico "Little Town Hero". Questo avvistamento ha spinto parte della community videoluica a domandarsi se questo non possa essere il titolo definitivo di Town. Ad ora, purtroppo, Game Freak, impegnata anche con Pokemon Spada e Pokemon Scudo, non ha offerto nuove informazioni su questo suo nuovo progetto. La pubblicazione di "Town" su Nintendo Switch, tuttavia, resta attesa per il 2019: siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sul JRPG?